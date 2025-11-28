Charles Leclerc EXPLOTA contra Carlos Sainz y lo AMENAZA

Charles Leclerc explotó contra Carlos Sainz luego de la Sprint Qualy y le dejó una sorprendente amenaza.

El corredor monegasco lanzó este mensaje mediante la radio de su equipo tras un incidente con su ex compañero de equipo: "Hoy hace eso, mañana no te preocupes. Le haré lo mismo, joder", dijo el piloto de Ferrari.

Recordar que Leclerc y Sainz fueron considerados una de las parejas de pilotos con mejor relación de toda la parrilla; sin embargo, parece que Carlos logró molestar en serio a Charles.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

