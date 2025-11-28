Fernando Alonso sorprendió al clasificarse en P4 durante la clasificación para la carrera de velocidad del GP de Qatar; sin embargo, el bicampeón del mundo lanzó un mensaje que muchos pueden considerar decepcionante.

El asturiano le dijo lo siguiente a la F1 luego de la actividad de este viernes en Lusail: "Tengo 24 años de experiencia y 44 de edad, hay desventajas como el cansancio de los viajes o el jet lag, pero sé cómo extraer el máximo del coche.

"Abren el parque cerrado, se puede tocar y todos terminan acertando. Espero mejorar algo más del coche. Especialmente, en el lado del subviraje", señaló el de Aston Martin.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

