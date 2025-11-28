Andrea Kimi Antonelli se golpeó a si mismo luego del resultado que obtuvo tras la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de Qatar.

El corredor italiano dijo lo siguiente a la prensa presente en Lusail sobre su rendimiento de cara al resto del fin de semana: “Sí, fue una sesión de clasificación un poco caótica por mi parte.

"Tuve un momento muy importante en la SQ2 y perdí un poco la confianza; simplemente no maximicé el agarre hoy. El potencial era muy alto y siempre me encontraba un paso por detrás.

"Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo necesito mejorar mi pilotaje, porque el coche se sintió bastante bien hoy. No maximicé mi potencial", apuntó el piloto de Mercedes.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

