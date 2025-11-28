Antonelli HUMILLA a Hamilton y lo ELIMINA de la Qualy Sprint del GP de Qatar
Antonelli HUMILLA a Hamilton y lo ELIMINA de la Qualy Sprint del GP de Qatar
Andrea Kimi Antonelli le puso un humillante golpe a Lewis Hamilton al eliminarlo de la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de Qatar.
En los últimos minutos de la SQ1, Hamilton logró con su último intento de vuelta rápida ponerse en P15, el último lugar de clasificación para la SQ2; sin embargo, Antonelli vino de atrás y logró ponerse 11°.
Por lo tanto, provocó que el siete veces campeón del mundo cayera en el tablero de tiempos. Al final, Lewis quedó en la 18° posición, apenas por delante de Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Un gesto incómodo luego de que Kimi fuera el reemplazo de Lewis dentro de Mercedes, luego de que el británico decidió irse a Ferrari.
Relacionado: Alonso y Sainz SORPRENDEN en Top 5; Verstappen, LEJOS de McLaren en FP1 del GP de Qatar
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
