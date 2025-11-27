URGENTE: ¡Confirman la AYUDA de la FIA a Franco Colapinto y Alpine!

Han confirmado que la FIA ha proporcionado ayuda a Franco Colapinto y Pierre Gasly con Alpine en el próximo Gran Premio de Qatar.

Entrevistado en el día de medios previo al comienzo del fin de semana, el compañero de equipo del corredor argentino confirmó que una decisión de las autoridades será benéfica para la escudería francesa.

"Algunos equipos no estarán contentos, pero somos el equipo más afectado por el desgaste de los neumáticos, así que... no es algo malo", señaló Gasly sobre la orden de dos paradas obligatorias en la próxima carrera.

Relacionado: ¡Franco Colapinto hace HISTORIA en F1 tras el GP de Las Vegas!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado