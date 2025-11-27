Franco Colapinto dio un nuevo paso histórico dentro de la Fórmula 1 tras el pasado Gran Premio de Las Vegas.

A pesar de que no tuvo el mejor resultado por un choque de Alexander Albon, en las redes sociales de la categoría dieron a conocer que el corredor argentino dio un importante paso en su trayectoria en el automovilismo.

Esto fue lo que desataron: "¡Qué nombres! 🇦🇷 Tras el GP de Las Vegas, Colapinto superó a Froilán González y sólo tiene menos vueltas en la F1 que Fangio y Reutemann", compartieron.

