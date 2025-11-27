¡Franco Colapinto hace HISTORIA en F1 tras el GP de Las Vegas!
¡Franco Colapinto hace HISTORIA en F1 tras el GP de Las Vegas!
Franco Colapinto dio un nuevo paso histórico dentro de la Fórmula 1 tras el pasado Gran Premio de Las Vegas.
A pesar de que no tuvo el mejor resultado por un choque de Alexander Albon, en las redes sociales de la categoría dieron a conocer que el corredor argentino dio un importante paso en su trayectoria en el automovilismo.
Esto fue lo que desataron: "¡Qué nombres! 🇦🇷 Tras el GP de Las Vegas, Colapinto superó a Froilán González y sólo tiene menos vueltas en la F1 que Fangio y Reutemann", compartieron.
Relacionado: El INJUSTO ATAQUE a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Franco Colapinto hace HISTORIA en F1 tras el GP de Las Vegas!
- hace 22 minutos
¡NUEVOS polémicos detalles de la TRAICIÓN de Verstappen a Checo!
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- Ayer 18:01
El INJUSTO ATAQUE a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas
- 2 hours ago
¿Quién habrá ganado? Checo compara las DIFERENCIAS entre Red Bull y McLaren
- 3 hours ago
F1 Hoy: Alonso tendrá la mejor sorpresa de su carrera; Alpine falta al respeto a Colapinto
- Ayer 20:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre