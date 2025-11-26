El INJUSTO ATAQUE a Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas

Franco Colapinto recibió un injusto ataque luego de su resultado en el pasado Gran Premio de Las Vegas.

PlanetF1 compartió la calificación que le puso a cada uno de los corredores tras la competencia en The Strip. Esto fue lo que dijeron sobre el piloto argentino tras puntearlo con un 3.5: "Otra carrera y otra actuación plana de Colapinto.

"Al igual que Gasly, tuvo dificultades para alcanzar la velocidad en recta, pero aun así logró terminar detrás de Lawson, quien sufrió daños. No terminó", apuntaron desde el extranjero.

Una calificación injusta porque no hace ni siquiera mención al accidente y daños que sufrió el piloto sudamericano, mismos que lo afectaron para poder intentar avanzar en la parrilla.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

