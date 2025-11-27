ESCÁNDALO: ¡Exigen INVESTIGACIÓN URGENTE con Lewis Hamilton!

Han sugerido que debe suceder una investigación contra Lewis Hamilton tras su último resultado con Ferrari.

En Sky F1, la antigua ingeniera de estrategia, Bernie Collins, opina que se debe investigar los problemas de rendimiento del siete veces campeón del mundo durante una fase posterior de la carrera en Las Vegas: "Algo salió mal en esa tanda con neumáticos medios tanto para Lewis como para Ferrari.

"Por eso, el piloto se mostró desanimado, dejando de luchar y terminando con unas últimas vueltas realmente deficientes. Esa es, sin duda, la impresión que le queda de la carrera y algo que deben investigar con urgencia.

"Sabemos que arrancar desde la posición 19 siempre sería complicado, seamos honestos. El Ferrari se mostró potente en pista seca; de hecho, disfrutó de una excelente primera tanda con neumáticos duros.

"Además, la estrategia fue clara: arrancar con esos neumáticos, realizar una tanda larga mostrando buen ritmo y tratar de superar a Hulkenberg, a quien el Ferrari debería igualar fácilmente.

"Sin embargo, los neumáticos medios empeoraron notablemente para Lewis. Las primeras vueltas con los neumáticos medios fueron lentas; Hulkenberg defendió la estrategia del undercut, por lo que Hamilton volvió a quedarse rezagado, y luego, en la última tanda, sus tiempos se desplomaron respecto a los de Hulkenberg", apuntó. .

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

