La ADVERTENCIA que recibió Lewis Hamilton de su PEOR ENEMIGO

Lewis Hamilton habría recibido una importante advertencia tras fichar por Ferrari por parte de Sebastian Vettel.

Esto fue lo que dijo el corredor alemán en el podcast Beyond The Grid sobre la llegada del siete veces campeón del mundo a Maranello: "Y ya le dije a Lewis antes, cuando hizo el movimiento, que el único consejo que puedo darte, el mejor consejo que puedo darte, es que aprendas el idioma, que lo aprendas muy, muy bien.

"Lleva muchísimo tiempo en Mercedes. Y luego, el paso a Ferrari, sin duda, marcará una gran diferencia, porque el corazón y la cultura del equipo son italianos. El idioma es el inglés. Es decir, entiende a todos en el equipo, pero también hay empleados a los que no entiende porque no hablan inglés o no lo hablan muy bien.

"Y si no hablas bien un idioma, te conoces a ti mismo y te llevas bien. Pero ¿realmente entiendes a la gente y la cultura? Y creo que ese es un error crucial que he cometido. Mirando hacia atrás... Aprendí italiano, tomé clases y más o menos me llevé bien y entendí, pero no era perfecto.

"Debería haber estudiado más italiano, quizás también haber pasado más tiempo en Italia para comprender mejor la cultura, porque la cultura también es la gente", reveló el cuatro veces campeón.

Relacionado: OFICIAL: ¡Ferrari hace ANUNCIO de nuevo acuerdo CLAVE para el equipo!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!