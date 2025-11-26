close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel stand side by side at the 2025 Brazilian Grand Prix

La ADVERTENCIA que recibió Lewis Hamilton de su PEOR ENEMIGO

La ADVERTENCIA que recibió Lewis Hamilton de su PEOR ENEMIGO

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton and Sebastian Vettel stand side by side at the 2025 Brazilian Grand Prix

Lewis Hamilton habría recibido una importante advertencia tras fichar por Ferrari por parte de Sebastian Vettel.

Esto fue lo que dijo el corredor alemán en el podcast Beyond The Grid sobre la llegada del siete veces campeón del mundo a Maranello: "Y ya le dije a Lewis antes, cuando hizo el movimiento, que el único consejo que puedo darte, el mejor consejo que puedo darte, es que aprendas el idioma, que lo aprendas muy, muy bien.

"Lleva muchísimo tiempo en Mercedes. Y luego, el paso a Ferrari, sin duda, marcará una gran diferencia, porque el corazón y la cultura del equipo son italianos. El idioma es el inglés. Es decir, entiende a todos en el equipo, pero también hay empleados a los que no entiende porque no hablan inglés o no lo hablan muy bien.

"Y si no hablas bien un idioma, te conoces a ti mismo y te llevas bien. Pero ¿realmente entiendes a la gente y la cultura? Y creo que ese es un error crucial que he cometido. Mirando hacia atrás... Aprendí italiano, tomé clases y más o menos me llevé bien y entendí, pero no era perfecto.

"Debería haber estudiado más italiano, quizás también haber pasado más tiempo en Italia para comprender mejor la cultura, porque la cultura también es la gente", reveló el cuatro veces campeón.

Relacionado: OFICIAL: ¡Ferrari hace ANUNCIO de nuevo acuerdo CLAVE para el equipo!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

8141 votos

Relacionado

Ferrari Lewis Hamilton Sebastian Vettel

Últimas Noticias

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
Aston Martin

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 1 hour ago
Mercedes ACLARA TODO sobre el CASTIGO de Antonelli en Las Vegas
Mercedes

Mercedes ACLARA TODO sobre el CASTIGO de Antonelli en Las Vegas

  • hace 10 minutos
Checo EXHIBE la verdad sobre su salida de Red Bull
Formula 1

Checo EXHIBE la verdad sobre su salida de Red Bull

  • hace 25 minutos
Ferrari y Charles Leclerc reciben FUERTE acusación tras el GP de Las Vegas
Ferrari

Ferrari y Charles Leclerc reciben FUERTE acusación tras el GP de Las Vegas

  • 1 hour ago
Mercedes EXPLOTA contra la FIA por culpa de Kimi Antonelli
Mercedes

Mercedes EXPLOTA contra la FIA por culpa de Kimi Antonelli

  • 1 hour ago
La ADVERTENCIA que recibió Lewis Hamilton de su PEOR ENEMIGO
Ferrari

La ADVERTENCIA que recibió Lewis Hamilton de su PEOR ENEMIGO

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x