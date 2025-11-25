close global

Leclerc and Hamilton in front of Monza 2023 crowd

OFICIAL: ¡Ferrari hace ANUNCIO de nuevo acuerdo CLAVE para el equipo!

OFICIAL: ¡Ferrari hace ANUNCIO de nuevo acuerdo CLAVE para el equipo!

Aloisio Hernández
Leclerc and Hamilton in front of Monza 2023 crowd

Ferrari ha hecho oficial un nuevo acuerdo que resultará clave para el equipo en el futuro cercano.

La Scuderia anunció un nuevo contrato que lo relacionará con Shell para el suministro de combustible. Esto fue lo que informaron mediante un comunicado: "Shell Energy Italia ha firmado con Ferrari un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA), con una duración de diez años para el suministro de 650 GWh de energía renovable, producida íntegramente por una planta desarrollada por Shell.

"Este acuerdo refuerza aún más la larga y fructífera colaboración entre las dos empresas y marca un nuevo avance para la descarbonización de la planta de Maranello.

"Shell Energy Italia también proporcionará energía adicional y garantías de origen de fuentes renovables para cubrir todas las necesidades energéticas de Ferrari en Italia", compartieron.

Relacionado: VIDEO: Charles Leclerc EXPLOTA de FRUSTRACIÓN por culpa de Ferrari

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

