F1 Hoy: Alonso y Sainz reciben enormes noticias; Colapinto señala fallo de Alpine
F1 Hoy: Alonso y Sainz reciben enormes noticias; Colapinto señala fallo de Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 27 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz ha terminado con sensaciones agridulces después del Gran Premio de Las Vegas, donde fue el mejor piloto dentro de los Williams con una quinta posición. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso y Carlos Sainz han recibido muy alentadoras noticias respecto al Gran Premio de Madrid tras el susto de hace unos días. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha revelado uno de los fallos más importantes en Alpine que espera que no se repitan este fin de semana en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 28 de noviembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Qatar. ::: LEER MÁS
Checo Pérez explicó cuál es la mentalidad detrás del éxito que ha tenido en su carrera y ahora espera trasladarla a Cadillac. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: Aston Martin YA TIENE ACUERDO con Charles Leclerc y Fernando Alonso peligra
- 3 hours ago
Colapinto advierte a Alpine en no REPETIR este error en Qatar
- 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso y Sainz reciben enormes noticias; Colapinto señala fallo de Alpine
- 1 hour ago
Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre su SALIDA de Ferrari
- 1 hour ago
La EXITOSA mentalidad que Checo desea impregnar en Cadillac
- 2 hours ago
ESCÁNDALO: ¡Exigen INVESTIGACIÓN URGENTE con Lewis Hamilton!
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre