Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso y Sainz reciben enormes noticias; Colapinto señala fallo de Alpine

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 27 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz ha terminado con sensaciones agridulces después del Gran Premio de Las Vegas, donde fue el mejor piloto dentro de los Williams con una quinta posición. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso y Carlos Sainz han recibido muy alentadoras noticias respecto al Gran Premio de Madrid tras el susto de hace unos días. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha revelado uno de los fallos más importantes en Alpine que espera que no se repitan este fin de semana en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 28 de noviembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Qatar. ::: LEER MÁS

Checo Pérez explicó cuál es la mentalidad detrás del éxito que ha tenido en su carrera y ahora espera trasladarla a Cadillac. ::: LEER MÁS

