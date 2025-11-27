¿Riesgo? ¿Tranquilidad? Alonso y Sainz reciben la ÚLTIMA novedad del GP de Madrid

Fernando Alonso y Carlos Sainz han recibido muy alentadoras noticias respecto al Gran Premio de Madrid tras el susto de hace unos días.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, volvió a pronunciarse sobre el Gran Premio de España tras circular rumores de que el nuevo trazado madrileño no estaría listo para su debut en el calendario de F1 2026.

Desde que se anunció que el «Madring» acogería la primera edición moderna del evento en la capital, la llegada de la F1 ha generado controversia debido a las protestas contra el impacto ambiental y el cambio en el entorno local. Numerosos ciudadanos han expresado su inquietud ante la transformación de sus barrios en pistas de carreras.

En septiembre, se difundieron en redes sociales videos en los que personas salían a las calles portando pancartas que decían “Stop F1 Madrid”, argumentando que la zona no debía convertirse en un circuito. Conforme se acerca la cita, surgieron rumores sobre la posible cancelación de la carrera tras la publicación, por la revista italiana RMC Motori, de imágenes del circuito aún en plena construcción.

El alcalde de Madrid: “El circuito de F1 va por delante del calendario”

Almeida desmintió rotundamente estas informaciones, asegurando que el trazado estará listo para ocupar su lugar en el calendario de F1 de septiembre de 2026. Durante una rueda de prensa en los pasillos del Ayuntamiento de Cibeles, afirmó: “No sé de dónde ha salido esa noticia, pero el circuito va adelantado y todo marcha perfectamente”, tal como informó Europa Press Madrid.

El alcalde subrayó además: “Madrid, pese a algunas críticas y molestias, acogerá un Gran Premio de Fórmula 1 que será uno de los mejores, si no el mejor”. También destacó que la venta anticipada de entradas para el GP de España 2026 ha sido un éxito rotundo. “Los patrocinadores están comprometidos y el trazado se construye a buen ritmo. Lamento lo que digan, pero el 12 de septiembre del próximo año, Madrid será la sede de la Fórmula 1 y será todo un éxito”.

