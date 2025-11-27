Colapinto advierte a Alpine en no REPETIR este error en Qatar
Franco Colapinto ha revelado uno de los fallos más importantes en Alpine que espera que no se repitan este fin de semana en el Gran Premio de Qatar.
Colapinto fue uno de los pilotos que más sufrió dentro del último fin de semana de carrera en Las Vegas, ahora este fin de semana en Qatar, las cosas aspira a que sean diferentes.
"El coche se sintió mucho peor que en sesiones anteriores. El equilibrio fue deficiente hoy y nos faltó agarre trasero, derrapó mucho", explicó Colapinto.
"Es una pena, ya que siempre quieres dar lo mejor de ti, pero a veces ocurren estas cosas en las carreras y se te escapan de las manos", finalizó.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
