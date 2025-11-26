Mercedes EXPLOTA contra la FIA por culpa de Kimi Antonelli

Mercedes mostró su indignación contra la FIA por un castigo contra Andrea Kimi Antonelli en el pasado Gran Premio de Las Vegas.

Pete Bonnington, ingeniero de carrera del corredor italiano, le dijo esto tras finalizar la competencia en Nevada: "¡Bien hecho, amigo! ¡Qué día tan maravilloso! Compañero, eso es P5 después de una penalización de cinco segundos, lo cual fue una completa tontería", señaló.

El piloto novato fue sancionado con mucha polémica por adelantarse en el inicio de la carrera. Aunque el movimiento quedó en duda, al final recibió un castigo de cinco segundos.

Relacionado: Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!