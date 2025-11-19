close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Andrea Kimi Antonelli

Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull

Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull

Aloisio Hernández
Max Verstappen and Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli recibió una gran noticia para su futuro en la Fórmula 1 gracias a Red Bull Racing.

Ben Hodkinston, jefe de RBPT, le dijo al podcast The Inside Track lo siguiente sobre lo que espera del motor Mercedes para la siguiente campaña de la máxima categoría: "Es probable que Mercedes se desempeñe bien en 2026. Es una buena compañía con buena gente y mucha experiencia.

"Creo que una buena parte de la unidad de alimentación es comparable a la generación actual. Es probable que hayan comenzado las pruebas mucho antes que nosotros. Eso les da una gran ventaja", apuntó.

Relacionado: Kimi Antonelli AMENAZA a George Russell: "No quiero ser como él, quiero ser mejor"

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

7178 votos

Relacionado

Max Verstappen Red Bull Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Últimas Noticias

Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull
Mercedes

Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull

  • hace 21 minutos
OFICIAL: Lewis Hamilton hace ESPECTACULAR anuncio para Las Vegas
Ferrari

OFICIAL: Lewis Hamilton hace ESPECTACULAR anuncio para Las Vegas

  • hace 43 minutos
¿Compañero de Alonso? ¡Charles Leclerc YA HABLA con Aston Martin!
Aston Martin

¿Compañero de Alonso? ¡Charles Leclerc YA HABLA con Aston Martin!

  • Hoy 18:00
Checo revela el MAYOR RETO dentro de Cadillac en la Fórmula 1
Formula 1

Checo revela el MAYOR RETO dentro de Cadillac en la Fórmula 1

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Colapinto continúa siendo atacado por ex pilotos
Formula 1

F1 Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Colapinto continúa siendo atacado por ex pilotos

  • 2 hours ago
¡Cumplieron su SUEÑO! Checo expresa la mejor parte de Cadillac F1
Formula 1

¡Cumplieron su SUEÑO! Checo expresa la mejor parte de Cadillac F1

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
7.500+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x