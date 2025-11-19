Kimi Antonelli recibe GRANDES noticias sobre su futuro gracias a Red Bull

Andrea Kimi Antonelli recibió una gran noticia para su futuro en la Fórmula 1 gracias a Red Bull Racing.

Ben Hodkinston, jefe de RBPT, le dijo al podcast The Inside Track lo siguiente sobre lo que espera del motor Mercedes para la siguiente campaña de la máxima categoría: "Es probable que Mercedes se desempeñe bien en 2026. Es una buena compañía con buena gente y mucha experiencia.

"Creo que una buena parte de la unidad de alimentación es comparable a la generación actual. Es probable que hayan comenzado las pruebas mucho antes que nosotros. Eso les da una gran ventaja", apuntó.

Relacionado: Kimi Antonelli AMENAZA a George Russell: "No quiero ser como él, quiero ser mejor"

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!