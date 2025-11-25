close global

﻿
lewis hamilton, franco colapinto, brazil, 2024

¡EXPLOTAN las redes con el mensaje de Franco Colapinto a Lewis Hamilton!

¡EXPLOTAN las redes con el mensaje de Franco Colapinto a Lewis Hamilton!

Aloisio Hernández
lewis hamilton, franco colapinto, brazil, 2024

Franco Colapinto lanzó un mensaje para Lewis Hamilton que generó muchi ruido en redes sociales.

Entrevistado por ESPN durante el pasado fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, el corredor argentino dijo lo siguiente sobre el siete veces campeón del mundo.

"Me gustaría traer a La Bombonera a [Lewis] Hamilton; se volvería loco. Se respira una energía preciosa en La Bombonera, algo muy especial. Creo que nadie que va se lo espera, ¿verdad?

"La primera vez que vas, no sabes qué esperar. Es un estadio lleno de gente gritando, vibrando. Al final, es un estadio fantástico y se disfruta muchísimo. Creo que lo más especial es que no hay nada igual, no hay nada parecido en ningún otro sitio. Eso lo hace aún más impresionante", comentó.

Relacionado: URGENTE: Franco Colapinto es CASTIGADO tras qualy del GP de Las Vegas

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

