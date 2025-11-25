F1 Hoy: Colapinto señala problemas en Alpine; Checo presenta la ambición de Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 25 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha revelado el objetivo número uno de Cadillac para la temporada de debut en la Fórmula 1 de 2026 y entre ellos hay uno muy ambicioso. ::: LEER MÁS

Checo Pérez no ha dudado en hacer saber que Cadillac le ha dado un rol en la Fórmula 1, algo que Red Bull nunca hizo, influenciar al equipo. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha entregado grandes noticias para Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy molesto después del Gran Premio de Las Vegas después de que sumó otra carrera en la que no logró obtener puntos, en parte por culpa de Alex Albon. ::: LEER MÁS

