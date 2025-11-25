Checo Pérez Hoy: Golpea a Red Bull; Pone ambicioso objetivo para Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha revelado el objetivo número uno de Cadillac para la temporada de debut en la Fórmula 1 de 2026 y entre ellos hay uno muy ambicioso. ::: LEER MÁS
Checo Pérez no ha dudado en hacer saber que Cadillac le ha dado un rol en la Fórmula 1, algo que Red Bull nunca hizo, influenciar al equipo. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez sigue siendo el protagonista de las redes sociales al recordar aquella inolvidable presentación en Las Vegas en 2023 por Bruce Buffer. ::: LEER MÁS
Cadillac ha adelantado en Las Vegas el primer auto de la nueva escudería que formó parte del circuito callejero en la Ciudad del Pecado antes de que Checo Pérez debute la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
