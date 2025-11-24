La CONMOVEDORA charla de Hamilton sobre Ferrari en el GP de Las Vegas
Lewis Hamilton buscó mantener vivo el espíritu de equipo en Ferrari antes del Gran Premio de Las Vegas, tras un fin de semana complicado para el siete veces campeón de la F1.
Una sesión de clasificación fría y húmeda le impidió avanzar a la Q2. El piloto se vio eliminado en la primera ronda y tuvo que iniciar la carrera en la decimonovena posición al no conseguir calentar sus neumáticos.
Una clasificación complicada separó a Hamilton de la Q2. En los primeros compases de la carrera, logró adelantarse a varios rivales, pero pronto se vio frenado por el Haas de Esteban Ocon y se mantuvo fuera de la zona de puntos.
Más tarde se vio involucrado en un incidente con Alex Albon, cuando este último, piloto de Williams, intentó recuperar posición en la curva 14. Como consecuencia, Hamilton recibió una penalización de cinco segundos de parte de los comisarios.
Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas
Al final, Hamilton finalizó en décimo lugar, por detrás de Nico Hulkenberg e Isack Hadjar. Posteriormente se lo ascendió a la octava posición tras una doble descalificación de McLaren, aunque este resultado fue decepcionante para el piloto de Ferrari.
La actuación en la clasificación del viernes pudo haber afectado la moral en el sector, sin embargo, el británico trató de animar a su equipo antes de la carrera. “Por cada desafío existe una oportunidad, chicos… Daré lo mejor de mí para superarlo y compensar lo ocurrido. Muchas gracias por vuestra comprensión y apoyo incondicional”, expresó a través de la radio del equipo.
El mensaje de Hamilton refleja su compromiso con la unidad en Ferrari, pese a las polémicas declaraciones de hace unas semanas del presidente John Elkann, quien había instado a sus pilotos a “hablar menos” y centrarse en la conducción.
Desde que comenzó el fin de semana en Las Vegas, tanto el equipo como los pilotos han mostrado una clara determinación por proyectar unidad. No obstante, el resultado obtenido el sábado por la noche probablemente generará nuevas interrogantes dentro del grupo.
Charles Leclerc sólo consiguió alcanzar el sexto puesto (cuarto tras las descalificaciones), mientras Ferrari se quedó aún más rezagado frente a Mercedes en la lucha por el segundo lugar del campeonato de constructores, ahora a 53 puntos de diferencia.
