Colapinto Noticias Hoy: Bronca tras Qualy: FIA anuncia castigo; Fichaje por Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 21 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto Hoy: ESCÁNDALO - La verdad del FICHAJE con Red Bull. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: TERRIBLE bronca tras la qualy del GP de Las Vegas. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
Alpine
URGENTE: Franco Colapinto es CASTIGADO tras qualy del GP de Las Vegas
- 2 hours ago
GP de Las Vegas
BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position
- Hoy 06:11
FRANCO COLAPINTO
- hace 51 minutos
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Resultado FP3 y Qualy; Horarios y parrilla para el GP de Las Vegas
- 1 hour ago
GP de Las Vegas
Parrilla de salida del GP de Las Vegas con castigos incluidos
- 2 hours ago
Aston Martin
Fernando Alonso confiesa su MAYOR TEMOR en Las Vegas
- 2 hours ago
