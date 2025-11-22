OFICIAL: FIA anuncia DECISIÓN sobre investigación a Kimi Antonelli y Mercedes
OFICIAL: FIA anuncia DECISIÓN sobre investigación a Kimi Antonelli y Mercedes
La FIA anunció su decisión con respecto a la investigación sobre Mercedes y Andrea Kimi Antonelli tras la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.
El organismo rector informó mediante un comunicado su determinación con respecto a una posible sanción por un problema logístico de la escudería alemana: "Decisión: No se tomará ninguna acción adicional. Motivo: Los Comisarios escucharon al representante del equipo del Auto 12 (Kimi Antonelli).
"Aunque la FIA no recibió la hoja de configuración electrónicamente dentro del tiempo especificado, el equipo pudo demostrar, a satisfacción de los Comisarios y mediante copias de los correos electrónicos correspondientes, que la hoja había sido enviada al departamento adecuado de la FIA, pero que debido a un problema de seguridad informática no fue recibida dentro del plazo señalado", explicaron.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
