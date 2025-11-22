Fernando Alonso confiesa su MAYOR TEMOR en Las Vegas

Fernando Alonso sacó a la luz cuál fue su mayor temor durante la clasificación al Gran Premio de Las Vegas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras terminar la qualy de la noche de este viernes, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente sobre las terribles condiciones en Nevada.

"Cuando empezó la clasificación yo pensé que iba a ser la peor experiencia del mundo, estar en Las Vegas, con el frío y el poco agarre de neumáticos de seco, dije que ahora en lluvia iba a ser una tortura.

“Ha sido difícil para todos, sobre todo en la Q1 porque eran las primeras vueltas que dábamos en este circuito con este frío y los neumáticos, pero bueno ha salido bien. Hace dos horas no hubiera pensado que iba a estar en Q3.

"Ha sido un fin de semana donde hemos sido bastante lentos en condiciones de seco, así que la lluvia hoy nos ha ayudado mucho”, dijo el asturiano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

