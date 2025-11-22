Carlos Sainz confesó cuál ha sido el secreto detrás de su P3 en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.

Hablando con DAZN tras culminar la qualy en Nevada, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Bien, al final, la verdad que ha sido una qualy muy complicada. No esperaba grandes cosas, porque en los libres 3 en mojado, al principio de la sesión no hemos ido muy rápido.

"Pero hemos hecho un par de cambios y al final, desde la primera vuelta que hemos puesto el neumático extremo, cada vez que que cruzaba la meta estaba en primera posición, y eso me me ha dado mucha confianza. Una pena que el circuito no se haya quedado en en extremo, porque es cuando más rápido íbamos.

"Y luego nada, la última vuelta de Quali, la verdad que es una muy buena vuelta, lo lo mejor que lo podía hacer sin errores. Creía que era Pole, sinceramente, cuando he cruzado la la meta.

"Luego me he dado cuenta que he sido el primero en cruzarla y que todavía quedaban estos dos por llegar, que normalmente en en condiciones normales te tienen que batir, ¿no? Así que muy contento, muy muy feliz de hoy", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

