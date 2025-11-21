Lewis Hamilton ha respondido finalmente a la pregunta sobre si se arrepiente de haber fichado por Ferrari.

El siete veces campeón del mundo, en declaraciones a la prensa en Las Vegas, dijo lo siguiente acerca de su decisión de abandonar a Mercedes: "Creo firmemente en la decisión que tomé de venir aquí.

"Apoyo a mi equipo al 100 por ciento y a mí mismo al 100 por ciento. No ha sido un buen año para nosotros, pero ha habido muchos aprendizajes. Personalmente, he crecido mucho este año.

"Estoy aquí más fuerte que nunca, muerto de los que estoy deseado a terminar fuerte en estas últimas carreras. Fue difícil en algunos momentos durante el año. Siento que me he sorprendido a mí mismo en términos de resistencia.

"Todavía me siento muy positivo, muy decidido, dedicado al desafío que tenemos. Veo que cada desafío que tenemos es una oportunidad para aprender y crecer. Ha sido el año más desafiante y definitivamente no el año con el que jamás hubiera soñado, especialmente en tu primer año en Ferrari", apuntó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

