Russell pone EN DUDA el NIVEL de Kimi Antonelli en Las Vegas

George Russell ha puesto en duda las posibilidades de Andrea Kimi Antonelli para el resto del fin de semana del Gran Premio de las Vegas.

El corredor británico, en declaraciones publicadas por la Fórmula 1 en su sitio web, habló sobre su compañero de equipo luego de que este terminara P2 en el segundo entrenamiento libre.

“Lando fue rápido, Verstappen y Leclerc también lo fueron en los Libres 1, Kimi también, así que va a estar ajustado. No estuvo mal, creo que estamos en la pelea, pero hay que ser realistas.

"Había mucha expectativa puesta en nosotros al llegar al fin de semana, pero hemos cambiado mucho el coche desde el año pasado. Sin duda, ha mejorado a lo largo de la temporada, pero quizás no sea tan competitivo aquí como lo éramos hace 12 meses. Aun así, seguimos ahí, cerca, y estuvo reñido", comentó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

