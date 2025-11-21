close global

Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez Hoy: Eclipsa a la competencia en Las Vegas; Cadillac impone su potencial

Checo Pérez Hoy: Eclipsa a la competencia en Las Vegas; Cadillac impone su potencial

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 20 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha tomado por completo el protagonismo del Gran Premio de Las Vegas junto con Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado lo que podrá aportar en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado uno de los beneficios principales que tendrá su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que regresará a la Fórmula 1 con Cadillac luego de que salió de Red Bull. ::: LEER MÁS

