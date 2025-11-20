El BENEFICIO del GP de Las Vegas que ninguna carrera tiene en la F1

La directora del Las Vegas Grand Prix, Emily Prazer, ha descrito el evento como un campo de pruebas para futuras citas de Fórmula 1.

Desde su regreso en 2023, el Gran Premio de Las Vegas ha enfrentado algunos tropiezos iniciales, como diversas demandas de residentes y comercios locales –tres de las cuales fueron desestimadas antes de la carrera de 2025– y también se han registrado quejas sobre lo asequible que resulta el evento.

La presidenta del Las Vegas Grand Prix y directora comercial de la F1 admite que la cita aún está en una fase experimental. Sin embargo, asegura que esta situación le ha dado a su equipo la confianza para innovar y convertir el Gran Premio de Las Vegas en la mejor versión posible de sí mismo.

“En Las Vegas, mi equipo y yo contamos con la libertad de probar cosas distintas, porque aquí se da por sentado que todo es posible. De ahí surge el cariñoso apodo de ‘campo de pruebas’”, commentó a Sector.

“Hemos ganado seguridad en la organización del evento, asegurándonos de que tu inversión se traduzca en un valor real. El año pasado quedamos muy satisfechos con la operativa, y este año volvemos a dejar huella. Las alianzas estratégicas son el motor del espectáculo, ya que todos ven en Las Vegas la oportunidad de reinventarse.”

¿Es asequible el Gran Premio de Las Vegas?

Aunque un evento en el Strip de Las Vegas no parezca tan accesible para el aficionado común como los de Silverstone o Spa, la F1 ha revisado sus entradas para que los precios se adapten al perfil del público asistente.

Desde 2023 se han puesto a la venta opciones de admisión general, y Prazer explicó: “Hemos reajustado el empaquetado y los precios en función de quién asiste. Puedes comprar esa entrada VIP de $25,000 si eres un gran apostador, pero también ofrecemos boletos a $100 para que cualquiera pueda disfrutar del espectáculo.”

Además, el jueves por la noche se ofrece entrada a $50, algo que ninguna otra carrera del calendario propone. Dado que el mercado de Las Vegas suele planificarse a última hora, era imprescindible contar con opciones más asequibles para los locales. De hecho, las ventas de boletos van un 50 % por encima de lo registrado a esta misma época el año pasado.

Los precios hoteleros también han bajado en comparación con los dos años anteriores, según informa el Las Vegas Review Journal, que destaca una oferta para todos los presupuestos, aunque esta reducción se atribuye al cierre gubernamental de 43 días en EE. UU.

Prazer es consciente de las molestias que ha ocasionado el evento en los residentes locales y del impacto que esto podría tener en la prensa internacional. Por ello, se ha empeñado en que el Gran Premio sea una cita permanente en Las Vegas: “Ahora disponemos de un recinto operativo casi 300 días al año. Esto ha eliminado la percepción de que se trata únicamente de un evento exclusivo de tres días".

"F1X y F1 Drive han facilitado la comunicación con los casinos, demostrando que nuestro ecosistema se expande más allá de la carrera. Además, contar con un espacio activo durante todo el año nos permite colaborar continuamente con la comunidad.”

