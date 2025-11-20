close global

Fred Vasseur, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Monza, Italy, 2025

F1 Noticias Hoy: Leclerc se acerca a Aston; Hamilton hace anuncio; Advertencia de Antonelli

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 20 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

¿Compañero de Alonso? ¡Charles Leclerc YA HABLA con Aston Martin! ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli hace PELIGROSA ADVERTENCIA para el GP de Las Vegas. ::: LEER MÁS

OFICIAL: Lewis Hamilton hace ESPECTACULAR anuncio para Las Vegas. ::: LEER MÁS

