¿Compañero de Alonso? ¡Charles Leclerc YA HABLA con Aston Martin!

Charles Leclerc y los rumores sobre su fichaje con Aston Martin siguen creciendo ante la posibilidad de ver a un nuevo compañero de equipo para Fernando Alonso.
Según informó el periodista Humberto Corradi, las conversaciones con el corredor monegasco están en una etapa avanzada: "Para que comprendas el grado de avance de las conversaciones entre Aston Martin y Charles Leclerc, hay algunas cifras involucradas.
"El salario propuesto es de 50 millones de euros por temporada. Casi el doble de lo que el piloto recibe actualmente de Ferrari", informaron tras darse a conocer el acercamiento en los últimos días.
Relacionado: Aston Martin tiene avanzado el reemplazo de Fernando Alonso
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
