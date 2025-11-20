Alpine aseguró que Pierre Gasly le salvó la carrera a Franco Colapinto tras anunciarse la renovación del argentino.

Steve Nielsen, directivo de Alpine. en palabras publicadas por LWOS habló sobre el impacto del corredor francés en su compañero de equipo y cómo influyó en el futuro del sudamericano.

"Poco a poco, y gracias a la suerte de tener a Pierre como referencia, un piloto experimentado, Franco pudo mejorar su rendimiento y plantarle cara a Pierre. Y todo ello en un coche que no es tan competitivo como nos gustaría.

"Pero aun así, comparándolos, empezó a rendir bastante bien y llegó a ser comparable a Pierre, incluso más rápido que él en algunas ocasiones. Así que, al final, eso fue lo que le consiguió el asiento", señaló.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

