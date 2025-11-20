Alpine ha revelado la verdad de la decisión de renovar el contrato de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

LastWordOnSports publicó una serie de declaraciones de Steve Nielsen, directivo de la escudería francesa, sobre el camino del corredor argentino: “No se puede ignorar el aspecto económico. Por supuesto que influye. Pero, en definitiva, Franco tiene talento. Que además aporte el aspecto económico es una feliz coincidencia.

“Franco, obviamente, corrió algunas carreras con Williams el año pasado, sustituyendo a Jack en Imola, y la verdad es que al principio le costó un poco. Luego, poco a poco, y gracias a la suerte de tener a Pierre como referencia, un piloto experimentado, Franco pudo mejorar su rendimiento y plantarle cara a Pierre.

"Y todo ello en un coche que no es tan competitivo como nos gustaría. Pero aun así, comparándolos, empezó a rendir bastante bien y llegó a ser comparable a Pierre, incluso más rápido que él en algunas ocasiones. Así que, al final, eso fue lo que le consiguió el asiento", comentaron.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

