El INCREÍBLE deporte que estuvo cerca de jugar Hamilton

Lewis Hamilton reveló recientemente que, desde pequeño, su aspiración no se limitaba a la Fórmula 1; también soñaba con convertirse en futbolista profesional.

El siete veces campeón del mundo no pudo terminar su segunda carrera en casa del año, disputada el pasado fin de semana en Brasil, tras chocar con Carlos Sainz y Franco Colapinto, lo que provocó daños en el suelo de su Ferrari. Hamilton finalmente se retiró del GP de Brasil, dejando a Ferrari con solo seis puntos de un total posible de 58 y desilusionando a la afición local.

El británico fue nombrado ciudadano brasileño honorario en 2022 en reconocimiento a su vínculo con el país, y dedicó este honor al fallecido Ayrton Senna. En entrevista con Brazilian GQ antes del fin de semana de la carrera, Hamilton comentó que incluso consideraría mudarse a Brasil. “Me encanta Río. De los pocos lugares que he visitado aquí, es el que más me ha cautivado por su estilo de vida, y además conozco a algunas personas, por lo que creo que podría ser un buen sitio para mí”, afirmó.

La entrevista derivó hacia el fútbol, y Hamilton admitió, para sorpresa de muchos, que desde niño deseaba ser futbolista.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Hamilton revela sus primeros intentos en el mundo del fútbol

El campeón confesó que entrenó para ser futbolista hasta los 14 años y estuvo a punto de probarse en las categorías inferiores del Arsenal durante su época de gloria bajo Arsène Wenger. No obstante, tuvo que abandonar ese sueño para centrarse en la Fórmula 1.

“Jugaba en un club local y mi objetivo era formar parte del equipo sub-16 del Arsenal”, relató.

“Aun así, me encanta cómo el fútbol une a las personas en todo el mundo y cómo cualquiera puede disfrutarlo. Especialmente, cuando ves a los niños jugar en las calles y eso los acerca. Como decía Nelson Mandela, el deporte realmente tiene el poder de cambiar el mundo.”

En 2022, Hamilton fue vinculado, junto a Serena Williams, con una propuesta para invertir en la compra del Chelsea, aunque la idea nunca se concretó.

En entrevistas previas, el piloto ha compartido que, desde pequeño, lo animaban a apoyar al Arsenal, aunque sus simpatías se dividían. “Cuando era pequeño, jugaba al fútbol en la esquina de mi casa con todos los niños y algunos amigos cercanos. Quería encajar, ya que era el único chico de color en ese grupo”, comentó a ESPN.

Recordaba que cada uno apoyaba a un equipo distinto: algunos al Tottenham Hotspur y otros al Manchester United. Recuerdo que, en mi infancia, iba cambiando de bando hasta que, al llegar a casa, mi hermana Sam me reprendía y me decía: “¡Tienes que apoyar al Arsenal!”

Recuerdo que, a los cinco o seis años, decidí ser seguidor del Arsenal. No obstante, mi tío Terry es un gran aficionado de los Blues, por lo que asistí a numerosos partidos con él para ver en acción tanto al Arsenal como al Chelsea. Al fin y al cabo, soy un apasionado del deporte: el fútbol es el rey del deporte a nivel mundial y el Chelsea se encuentra entre los clubes más grandes y exitosos. Cuando supe de la oportunidad, pensé: “¡Vaya, es una de las mejores ocasiones para formar parte de algo tan grandioso!”

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!