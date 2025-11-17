Newey revela el PÉSIMO efecto desde que llegó con Alonso y Aston Martin

Adrian Newey se mantiene en Aston Martin, donde lidera el desarrollo del monoplaza de F1 para 2026. Sin embargo, el diseñador británico ha confesado que este compromiso ha tenido un gran impacto en su vida personal.

En marzo, Newey se incorporó oficialmente a Aston Martin como socio técnico principal mediante un contrato de cinco años que podría alcanzar los 30 millones de libras anuales. La experiencia del veterano, que ha forjado campeones en Williams, McLaren y Red Bull, fue el principal atractivo para Lawrence Stroll.

Poco después de su llegada, Amanda, su esposa, bromeó en redes sociales sobre cuánto tiempo estaría absorto en su trabajo, publicando en X: "¡No veo la hora de volver a verte, querido esposo! Pongámonos al día en unos cinco años."

En un vídeo para Le Sprint, Newey comentó de forma distendida su difícil equilibrio entre trabajo y vida personal desde su llegada a Aston Martin, afirmando haberse dejado llevar por un “trance de diseño”.

Newey explicó: "En estos tres o cuatro meses tras unirme al equipo, mi esposa ha notado que me sumerjo en un trance de diseño, y entiendo muy bien a qué se refiere. Apenas capto lo que sucede a mi alrededor y mi sociabilidad ha caído. Toda mi energía se concentra en cumplir con plazos extremadamente ajustados, aunque sé que no es sostenible por mucho tiempo. Al final, no se trata de mí, sino de cómo colaboramos entre todos."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Puede Aston Martin convertirse en un equipo ganador de campeonatos con Newey?

Los cambios en las normativas de la F1 para 2026 representan una oportunidad única para que Aston Martin salga del grupo medio y se transforme en un equipo capaz de ganar carreras, con el aporte clave de su estrella, Newey.

Durante una conversación en el podcast James Allen On F1, Newey comparó su incorporación a Aston Martin con sus inicios en Red Bull en 2006, cuando el equipo había perdido la fe. "En Red Bull fue muy difícil darle la vuelta a la situación", comentó, añadiendo: "Y aunque no quiero revelar demasiado, en estos momentos se vive una especie de déjà vu."

Actualmente, Aston Martin ocupa el séptimo puesto en el campeonato de constructores, por detrás de Williams y Racing Bulls, que lograron podios en 2025 con Carlos Sainz e Isack Hadjar. Sin embargo, ese posición no garantiza la seguridad, ya que Haas se encuentra a dos puntos tras una serie de actuaciones destacadas de Ollie Bearman, mientras Sauber está a diez puntos de alcanzarlos.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!