El ingenioso TRUCO de Hamilton para evitar una penalización de la FIA

Lewis Hamilton y Ferrari idearon una estrategia inteligente durante el Gran Premio de Brasil para evitar que un fin de semana complicado afectara sus planes de cierre de temporada.

Mientras el piloto británico circulaba por la pista a la zaga de los restantes competidores con un Ferrari muy deteriorado, seguramente le habría tentado regresar a boxes para abandonar la carrera de inmediato. Sin embargo, esperó hasta la vuelta 40 de 71, a pesar de saber que no sumaría puntos.

¿La razón? El equipo quería asegurar que Hamilton cumpliera su penalización de cinco segundos antes de retirarse, evitando que esta sanción se trasladara al próximo Gran Premio de Las Vegas.

Si no hubiera cumplido la penalización durante la carrera, ésta se habría convertido en una sanción de pérdida de posiciones para la competencia de este mes.

Durante el Gran Premio de Italia, una sanción impuesta en Holanda se tradujo en pérdida de posiciones para la carrera en casa de Ferrari, lo que supuso un duro golpe a sus posibilidades de subir al podio.

Sin embargo, el equipo se ha asegurado de que esto no se repita en Las Vegas. Hamilton espera disfrutar de un fin de semana sin contratiempos en la tercera competición en Estados Unidos de esta temporada, luego de verse afectado por penalizaciones en cuatro de los seis últimos fines de semana.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

La búsqueda del podio de Hamilton

Es innegable que la primera temporada de Hamilton con Ferrari no ha sido la que esperaba, aunque aún tiene motivos por los que luchar en las tres últimas carreras. Jamás el siete veces campeón había completado una temporada sin conseguir al menos un podio, pero en 2025 corre el riesgo de que esto se repita.

Actualmente, Hamilton ocupa el sexto puesto en el campeonato de pilotos y ni siquiera ha logrado pelear por una victoria en carrera este año, aunque en cuatro oportunidades ha terminado en cuarto puesto, tan cerca y a la vez tan lejos de ese esquivo podio con Ferrari.

Puede que esto no repercuta directamente en su temporada actual, pero quitarse ese lastre antes de 2026 le dará más confianza y le permitirá concentrarse en sumar victorias a su palmarés en la próxima campaña.

La siguiente temporada vendrá marcada por una reforma total de las normativas vigentes, lo que podría permitir a Ferrari adelantar a sus rivales y poner a Hamilton en condiciones de volver a luchar por triunfos en carrera.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!