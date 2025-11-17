F1 Hoy: Comparan a Alonso con Senna; La cualidad que renovó a Colapinto con Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 16 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto correrá para Alpine en 2026 y Steve Nielsen, Director del equipo, tiene claro algunos de los motivos sobre cómo impulsar esta noticia. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha tenido fuertes problemas recientemente con Aston Martin, pero la llegada de Adrian Newey es justo lo que podría necesitar y el gurú de la F1 lo sabe. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz se vio afectado en la carrera del Gran Premio de Brasil, al menos eso lo tiene claro James Vowles, que espera poder mejorar esto para Las Vegas. ::: LEER MÁS

Después de un vibrante fin de semana de sprints en Brasil, la Fórmula 1 se prepara ya para cerrar la temporada con un trío final de carreras. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS

