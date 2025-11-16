Este es el INUSUAL calendario para el GP de Las Vegas

Después de un vibrante fin de semana de sprints en Brasil, la Fórmula 1 se prepara ya para cerrar la temporada con un trío final de carreras.

El Gran Premio de Las Vegas se disputará en el fin de semana del 21 de noviembre y se han anunciado los horarios para las sesiones, varias de ellas programadas en horario nocturno.

Lando Norris vivió un fin de semana excepcional en São Paulo. Logró la posición de cabeza en la carrera sprint, ganó la misma, arrancó desde pole y se llevó la victoria el domingo.

Con estos resultados, el piloto inglés suma 390 puntos, superando a su compañero de equipo Oscar Piastri, que tiene 366. Además, Max Verstappen aún conserva la posibilidad de conseguir su quinto título contando con 341 puntos.

Gran Premio de Las Vegas

Desde 2023, la cita de Las Vegas forma parte del calendario de la Fórmula 1. El circuito urbano atraviesa el corazón de esta emblemática ciudad de apuestas y se extiende por 6,2 kilómetros.

Se han dispuesto dos zonas de DRS: la primera comienza en la cuarta curva y se extiende a lo largo de la recta que conduce a la quinta; la segunda se sitúa en la parte trasera del circuito, abarcando desde la curva trece hasta la catorce.

El Gran Premio consta de 50 vueltas y, durante la carrera de 2024, Norris registró el tempo más rápido con un 1:34.876.

El fin de semana de competición se inaugura la noche del jueves, dando paso al viernes. A la 01:30 se inicia la primera sesión de entrenamientos libres, seguida a las 05:00 por la segunda sesión.

El sábado, la acción se reanuda a las 01:30 con la última práctica, y a las 05:00 se celebra la clasificación en esta ciudad estadounidense. Finalmente, el domingo, a las 05:00 se da inicio al Gran Premio de Las Vegas.

