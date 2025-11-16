close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante

Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 16 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha explicado cómo sobrevivió a un periodo muy oscuro en su paso como piloto de Fórmula 1 en Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que entendió de su carrera hasta después de que salió de Red Bull. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado cómo se volvió a enamorar de la Fórmula 1 después de una amarga salida inesperada. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

6754 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante

  • hace 29 minutos
Checo explica lo que le ha dado Cadillac que Red Bull NO pudo darle
Formula 1

Checo explica lo que le ha dado Cadillac que Red Bull NO pudo darle

  • 1 hour ago
Checo CONFIESA su aprendizaje más importante al salir de Red Bull
Formula 1

Checo CONFIESA su aprendizaje más importante al salir de Red Bull

  • 2 hours ago
Colapinto, la CLAVE para el regreso de la F1 a Argentina
Formula 1

Colapinto, la CLAVE para el regreso de la F1 a Argentina

  • 2 hours ago
Así es como Checo y Cadillac han fastidiado a Colapinto con Alpine
Formula 1

Así es como Checo y Cadillac han fastidiado a Colapinto con Alpine

  • 3 hours ago
Williams entrega la MEJOR noticia para Sainz rumbo a Las Vegas
Williams

Williams entrega la MEJOR noticia para Sainz rumbo a Las Vegas

  • Hoy 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
5.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x