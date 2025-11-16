Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 16 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha explicado cómo sobrevivió a un periodo muy oscuro en su paso como piloto de Fórmula 1 en Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que entendió de su carrera hasta después de que salió de Red Bull. ::: LEER MÁS

Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado cómo se volvió a enamorar de la Fórmula 1 después de una amarga salida inesperada. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!