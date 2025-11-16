Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante
Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 16 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez ha explicado cómo sobrevivió a un periodo muy oscuro en su paso como piloto de Fórmula 1 en Red Bull. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha explicado uno de los aspectos principales que entendió de su carrera hasta después de que salió de Red Bull. ::: LEER MÁS
Steve Nielsen ha reconocido que Checo Pérez y Cadillac han afectado a Franco Colapinto y Alpine de manera importante. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha explicado cómo se volvió a enamorar de la Fórmula 1 después de una amarga salida inesperada. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Confiesa dura realidad en Red Bull; El aprendizaje más importante
- hace 29 minutos
Checo explica lo que le ha dado Cadillac que Red Bull NO pudo darle
- 1 hour ago
Checo CONFIESA su aprendizaje más importante al salir de Red Bull
- 2 hours ago
Colapinto, la CLAVE para el regreso de la F1 a Argentina
- 2 hours ago
Así es como Checo y Cadillac han fastidiado a Colapinto con Alpine
- 3 hours ago
Williams entrega la MEJOR noticia para Sainz rumbo a Las Vegas
- Hoy 18:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre