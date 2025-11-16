¿Premonición para el futuro? Antonelli revela lo MEJOR de su carrera en F1

Andrea Kimi Antonelli ha vivido un fin de semana espectacular en Brasil, donde consiguió su segundo podio de la temporada, lo cual es la mejor noticia para Mercedes.

Estos cambios se producen tras un período complicado, especialmente tras la etapa en Europa. Antonelli asegura que superar esas dificultades le ha fortalecido:

Ahora, Antonelli dirige su mirada con confianza hacia la próxima carrera en Las Vegas, en la que su equipo también destacó el año pasado.

"Hay que dar el paso porque nos falta el cajón más alto. Ha sido mi mejor fin de semana en la Fórmula 1", comentó el joven durante una entrevista con Sky Sports.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

