URGENTE: Sale a la luz SECRETO del CONTRATO de Franco Colapinto con Alpine
Ha sido destapado un nuevo secreto en el recientemente renovado contrato de Franco Colapinto con Alpine.
Según la información compartida por AlpineClub_esp, la escudería francesa incluyó incentivos para el corredor argentino en caso de que logre sumar puntos en el resto del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
Así lo contaron: "Desde que fue anunciado como piloto principal de Alpine en Imola, se ha incluido una cláusula especial en el contrato de Franco Colapinto (2025): $50,000 por cada punto anotado", reportaron.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
