Mercedes COPIA LA ESTRATEGIA de Ferrari con Lewis Hamilton para Kimi Antonelli

Mercedes ha copiado la estrategia de Ferrari con Lewis Hamilton y la usará con Kimi Antonelli en el próximo Gran Premio de Las Vegas.

En un guiño a la tradición deportiva de Estados Unidos, el equipo ha presentado una gorra de béisbol color teal junto a una camiseta inspirada en el streetwear de los años 2000.

Además, la marca Mercedes se renueva. Han abandonado la fuente corporativa habitual por un estilo más desenfadado. Según explican, el parche con “25” bordado en las mangas no solo conmemora el lanzamiento de la colección 2025, sino que también evoca el aspecto de las camisetas de la NFL.

Aunque Ferrari opta por un estilo distinto, en nuestra opinión su compromiso con la temática estadounidense es menor que el de Mercedes. Por ello, en la balanza este último se lleva los puntos.

Haciendo una valoración rápida de todo el merchandising de Las Vegas, y basándonos únicamente en las “vibras”, damos a Mercedes un 6,5 sobre 10, mientras que Ferrari se queda en un 3. Al fin y al cabo, su propuesta es, básicamente, otra variante del ya conocido rojo.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

