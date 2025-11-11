close global

Composite image of a smiling Hamilton in Ferrari kit and a happy Verstappen in Red Bull gear in front of a Brazilian flag-themed paddock background

F1 Noticias Hoy: Los récords de Antonelli; Mercedes se burla de Verstappen; Escándalo con Hamilton

Aloisio Hernández
Composite image of a smiling Hamilton in Ferrari kit and a happy Verstappen in Red Bull gear in front of a Brazilian flag-themed paddock background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

TODOS los récords de Kimi Antonelli en la F1 2025. ::: LEER MÁS

¡La CRUDA VERDAD detrás de los ataques en Ferrari a Lewis Hamilton! ::: LEER MÁS

Mercedes se BURLA de la derrota de Verstappen contra Antonelli. ::: LEER MÁS

