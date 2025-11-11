F1 Hoy: Alonso explica la falla de Aston Martin; Sainz, desilusionado de Williams

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Brasil apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Brasil entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha señalado cómo fue que falló la estrategia de Aston Martin durante la carrera en Brasil. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha reconocido la fuerte desilusión que tuvo en Interlagos en Brasil, y eso es en gran medida por culpa de Williams. ::: LEER MÁS

