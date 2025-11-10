Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Brasil
El Gran Premio de Brasil entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Interlagos inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente.
Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso y Sainz acabaron fuera de la zona de puntos y no pudieron ser competitivos.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron acabar la carrera.
En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.
El gran ganador fue Mercedes, donde Kimi Antonelli logró un nuevo podio, mientras George Russell acabó cuarto
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Lando Norris 390 puntos
- 2. Óscar Piastri 366 puntos
- 3. Max Verstappen 341 puntos
- 4. George Russell 276 puntos
- 5. Charles Leclerc 214 puntos
- 6. Lewis Hamilton 148 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 122 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 43 puntos
- 10. Isack Hadjar 43 puntos
- 11. Oliver Bearman 40 puntos
- 12. Fernando Alonso 40 puntos
- 13. Carlos Sainz 38 puntos
- 14. Liam Lawson 36 puntos
- 15. Lance Stroll 32 puntos
- 16. Esteban Ocon 30 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 22 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
