Así queda el campeonato de PILOTOS tras el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Interlagos inició con una serie de carros por todos lados, causando dos autos de seguridad rápidamente.

Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso y Sainz acabaron fuera de la zona de puntos y no pudieron ser competitivos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una absoluta tragedia, ya que Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pudieron acabar la carrera.

En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.

El gran ganador fue Mercedes, donde Kimi Antonelli logró un nuevo podio, mientras George Russell acabó cuarto

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

1. Lando Norris 390 puntos

2. Óscar Piastri 366 puntos

3. Max Verstappen 341 puntos

4. George Russell 276 puntos

5. Charles Leclerc 214 puntos

6. Lewis Hamilton 148 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 122 puntos

8. Alexander Albon 73 puntos

9. Nico Hülkenberg 43 puntos

10. Isack Hadjar 43 puntos

11. Oliver Bearman 40 puntos

12. Fernando Alonso 40 puntos

13. Carlos Sainz 38 puntos

14. Liam Lawson 36 puntos

15. Lance Stroll 32 puntos

16. Esteban Ocon 30 puntos

17. Yuki Tsunoda 28 puntos

18. Pierre Gasly 22 puntos

19. Gabriel Bortoleto 19 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

