Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Interlagos significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En la carrera amazónica no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes cimentó su lugar en el segundo puesto, ya que Russell acabó cuarto en la carrera y Antonelli logró un importantísimo podio al terminar segundo.

En cambio, Ferrari dio su peor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc y Lewis Hamilton tuvieron que abandonar.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Brasil?

1. McLaren 756 puntos

2. Mercedes 398 puntos

3. Red Bull Racing 366 puntos

4. Ferrari 362 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 82 puntos

7. Aston Martin 72 puntos

8. Haas 70 puntos

9. Kick Sauber 62 puntos

10. Alpine 22 puntos

