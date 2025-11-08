Carlos Sainz cree que hay algo raro detrás del resultado de Andrea Kimi Antonelli en la clasificación del Gran Premio de Brasil.

En su aparición con la prensa tras la qualy en Interlagos, el corredor nacido en Madrid calificó así las sorpresas que tuvimos este sábado: "Pasa algo en la pista, porque es muy raro que que estemos aquí con Bearman casi más rápido que los McLaren, con Antonelli yendo muy rápido este fin de semana, más que Russell, Gasly en Q3, los dos Red Bull fuera, Hamilton fuera. Es algo raro.

"Por alguna razón, este circuito no parece que nos vaya muy bien. Luego está jugando mucho con el setup, intentando encontrar cosas, también con Álex. Parece que él ha encontrado algo ahora para la cual y que le ha funcionado, y le ha ido un poquito mejor que a mí, pero seguimos sin sin la tecla y seguimos sufriendo este fin de semana.

"Hoy está claro que hemos sufrido mucho como equipo y y hemos probado demasiadas cosas en este set-up, igual, como para optimizar el día, pero hay que esperar a mañana, que todavía puede pasar de todo", apuntó.

Relacionado: Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!