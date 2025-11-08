Franco Colapinto confiesa lo que ARUINÓ su fin de semana con Alpine

Franco Colapinto confesó qué le arruinó su rendimiento con Alpine en el fin de semana del Gran Premio de Brasil.

Hablando con los medios de comunicación en Interlagos, el corredor argentino dijo lo siguiente: "Cambiamos el auto entero, seguro que hay muchos cambios. Una pena.

"Con el choque de la Sprint no pudimos demostrar el potencial que tenía. Veremos capaz algo hay por hacer, hay que ver con los ingenieros y decidir pero me sentí bastante lento", comentó el sudamericano.

Relacionado: ¡VIDEO del FUERTE choque de Franco Colapinto en el Sprint de Brasil!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!