Lando Norris reacciona a la AMENAZA de Kimi Antonelli en Brasil

Lando Norris ha reaccionado a la constante amenaza que ha recibido por parte de Andrea Kimi Antonelli el fin de semana del Gran Premio de Brasil.

El corredor británico, hablando con la F1 justo después de conseguir la pole position en Interlagos, se pronunció sobre el rendimiento del piloto italiano que se clasificó en la segunda posición.

Esto fue lo que dijo el de McLaren: "Esta mañana me enteré de que él [Kimi Antonelli] es muy rápido, que nunca se rinde", comentó el actual líder del campeonato de pilotos.

¿Qué pasó en la clasificación del GP de Brasil?

Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Brasil, con Kimi Antonelli acompañándolo en la primera fila. El británico hizo la mejor vuelta en 1:09.511, superando por 0.174 al Mercedes.

Detrás del italiano llegó Charles Leclerc, seguido por Oscar Piastri, Isack Hadjar y George Russell. En el resto del Top 10, finalizaron Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton fracasaron en la clasificación al Gran Premio de Brasil tras quedar eliminados en la Q2. El piloto de Aston Martin quedó fuera por apenas 0.016 segundos de diferencia con Nico Hulkenberg, el último clasificado a la Q3. Junto al español, quedaron fuera Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Carlos Sainz.

Max Verstappen y Red Bull Racing sufrieron una doble eliminación en la Q1, la diferencia con Nico Hulkenberg, el 15º, fue de apenas 0.066 segundos. Junto al cuatro veces campeón del mundo quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Esteban Ocon.

GP de Brasil: Clasificación

