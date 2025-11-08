La duración CONFIRMADA del CONTRATO de Franco Colapinto en Alpine

Se ha confirmado la duración del contrato de Franco Colapinto en Alpine luego del anuncio de su renovación para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de la fuente AlpineClub_esp, la escudería francesa tiene cedido al corredor argentino por cinco años tras su acuerdo con Williams que lo vio unirse en un principio como piloto de reserva.

A pesar de que en 2025 obtuvo su asiento tras reemplazar a Jack Doohan, el equipo afirmó que su rendimiento sería evaluado junto al de otros candidatos como Paul Aaron, quienes también buscaban ser el compañero de Pierre Gasly.

Tras varias semanas a un nivel muy alto y, con el apoyo de importantes patrocinadores, la escudería francesa confirmó primero que el argentino terminaría la temporada y ahora anunciaron que será el segundo piloto de la alineación principal para 2026.

En conclusión, el vínculo de Franco Colapinto con Alpine se extiende hasta 2030 tras el acuerdo que llegaron con Williams para cederlo por una cierta cantidad de dinero.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

