﻿
Fernando Alonso, Aston Martin, British GP, Britain, 2025

El PELIGRO que asusta a Fernando Alonso en Brasil

El PELIGRO que asusta a Fernando Alonso en Brasil

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Aston Martin, British GP, Britain, 2025

Fernando Alonso admitió su preocupación por un factor para el sábado del fin de semana del Gran Premio de Brasil.

En declaraciones publicadas por el Diario Marca, esto fue lo que dijo el bicampeón del mundo tras clasificarse quinto para el Sprint en Interlagos: "Quizá en seco es más fácil mantener la posición.

"Pero esperamos un sábado sobre mojado y cualquier cosa puede ocurrir. Nos sentimos bien desde los libres 1, parece que empezamos en la ventana perfecta de rendimiento para el coche", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

