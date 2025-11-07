El mensaje de Kimi Antonelli a McLaren para la Sprint de Brasil

Andrea Kimi Antonelli le lanzó un mensaje a McLaren para la sprint race del Gran Premio de Brasil.

El corredor italiano fue la sorpresa de la clasificación a la carrera de velocidad y tras quedar en P2 esto declaró a SkySports: "Sí, en general fue una buena sesión. Creo que la Q1 fue un poco caótica, con tráfico complicado, pero luego encontramos nuestro ritmo.

"La vuelta con el neumático blando fue una lástima, ahí en el penúltimo sector, pero aun así fue una vuelta decente. Segundo puesto para mañana, así que hay mucho por lo que luchar.

"Tendremos que tener cuidado con el viento, va a rotar bastante, así que mañana esperamos condiciones muy diferentes a las de hoy. Además, el tiempo va a ser un poco incierto, pero intentaremos estar preparados para todo y ojalá podamos hacer una buena carrera", señaló.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

